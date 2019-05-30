Гриб саркасома — природная косметика
В лесах Кудымкара созрел гриб с немного пугающим названием - саркасома. Он растет по всему краю, но особой популярностью не пользуется, потому что вид у него неаппетитный. А вот жители Коми округа издревле считают его целебным и называют "земляным маслом". Особенно ценят желеобразную массу, которая собирается внутри гриба. Некоторые ее выпивают, как только найдут гриб, но обычно используют для наружного применения - в косметических целях.
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