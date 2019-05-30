Все под присмотром. Для чего пермяки устанавливают камеры видеонаблюдения?

Уличное видеонаблюдение - больше не прерогатива полиции. Теперь это стало так финансово доступно, что некоторые пермяки устанавливают камеры для слежения даже за парковочным местом в своем дворе.

Алексей Рачёв, абонент Ростелекома: «Не всем доверяю во дворе. В целях безопасности. Так-же, конечно, бывает уезжаю в отпуск, а машина остаётся здесь. Чтобы можно было присматривать.»

Присматривать дистанционно и всегда быть в курсе того, что происходит в вашем дворе, детской площадке, даче, подъезде, можно с помощью программы «Видеонаблюдения» от Ростелекома. Компактные камеры просты в установке и эксплуатации.

Наталия Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Камеры есть для внешнего и внутреннего наблюдения. Для внутреннего они такие вот очень аккуратные. Работают по вай-фай. То есть, никаких проводов в доме висеть не будет».

Камеры внешнего наблюдения - обзорные. Купольная форма обеспечивает поворотность в 355 градусов. Сделаны из прочного антивандального пластика, который даже закрасить нельзя.

Дмитрий Шавкунов, территориальный менеджер ПАО «Ростелеком»: «Прикручивается на болты и очень легко подцепляется к сети. Всего лишь одним защёлкиванием прямого провода от интернета от вашего. Просто защёлкиваем, и камера подключена».

В аппаратах срабатывает датчик движения и они начинают запись автоматически. Разворачивать камеру под нужным углом, и наблюдать за интересующим пространством можно через мобильное приложение. Изображение передаётся в режиме реального времени. Хранится информация в «облаке» в течении 7 дней. И посмотреть картинку можно в любое удобное время.

Система проста в использовании, но если появляются вопросы, их помогут решить в круглосуточной службе поддержки. Внутреннее и наружное «Видеонаблюдение» от Ростелекома работает с любым оператором связи.