Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?

6872 выпускника в Пермском крае накануне писали ЕГЭ по профильной математике, 4669 - по математике базовой, в качестве обязательной дисциплины. В понедельник, 3 июня, всех их ждет еще одно испытание - по русскому языку. На оценки по этим двум предметам в вузах будут смотреть в первую очередь. Родители, похоже, переживают больше своих детей. Так, в Перми, некоторые из них, попросили даже провести молебен об успешной сдаче ЕГЭ. Он пройдёт 2 июня в храме Вознесения Господня на улице Борчанинова. Как раз перед обязательным экзаменом по русскому языку. Что больше всего волнует выпускников и как они пытаются справиться со стрессом - в репортаже Марины Печеновой.