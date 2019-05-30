Главное внимание — деталям. Глава Перми проинспектировал Мотовилиху

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал работы по благоустройству в Мотовилихинском районе. Первая остановка - на Северной дамбе, где основные работы по реконструкции закончились еще в прошлом году. Но часть защитной сетки на склонах восстанавливается только сейчас, а на одном склоне, кажется, вообще забыли про благоустройство. Дмитрий Самойлов поручил закончить все работы до конца июня.

Улица Уральская - не менее сложный объект. Здесь полностью меняют коммуникации, убирая провода под землю. Но опять забывают про благоустройство тротуаров.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: «Что мешало работать месяц, в мае месяце что мешало работать? Здесь все работы должны быть закончены в первую очередь и целый месяц у нас был, чтобы это сделать! Посмотрите в каком состоянии у нас остановка. У нас остановочный комплекс когда появится? (ответ) - В июне месяце».

Отремонтированный сквер Розалии Землячки смотрится неплохо. Но и здесь есть замечания по состоянию газона. Впрочем, трава рано или поздно взойдет. А вот чего не хватает уже сейчас, главе Перми рассказал случайный мальчишка Олег Абузов.

Олег Абузов, житель Перми: «Мне кажется, фонтан до сих пор не включили, а обещали через неделю после стройки включить».

Фонтан должны запустить к Дню города, пришлось в экстренном порядке менять подрядчика. Чтобы сквер в итоге приобрел свой законченный вид.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: «С учетом того, что действительно сейчас в городе колоссальное количество работ и на сетях и на дорогах, надо те объекты, которые начаты, заканчивать очень быстро и заказчики городские должны обеспечить контроль за соблюдением сроков и качеством».

Используя студенческую терминологию, единственный зачет сегодня получил подрядчик, работающий в сквере на Розалии Землячки, и то, если не замечать неработающего фонтана. Экзамен для благоустроителей на Уральской переносится на неделю и явный неуд поставили за Северную дамбу.