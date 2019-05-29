«Вести Пермь» - вечерний выпуск 29.05.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Приговор экс-министру. Бывший глава краевого минтранса Алмаз Закиев намерен обжаловать вердикт суда.
- Все вопросы перешли в поручения. Глава Перми устроил вечернюю инспекцию Мотовилихи.
- Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?
- Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов.
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