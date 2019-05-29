В Пермском классическом университете проходит фестиваль иностранных студентов We Are. На нем пермяки познакомятся с культурой студентов из Китая, Таиланда, Индонезии, Африки, Ирака, Сирии, Марокко. Студенческий фестиваль начался в 17:00 на территории кампуса Пермского университета.

Сегодня же студенты из разных стран посадили дерево мира - гинкго двулопастный. Семена растения получены от деревьев, которые выжили в японской Хиросиме после бомбардировок в 1945 году. Акция прошла в ботаническом саду университета.