Студенты из разных стран посадили дерево мира
В Пермском классическом университете проходит фестиваль иностранных студентов We Are. На нем пермяки познакомятся с культурой студентов из Китая, Таиланда, Индонезии, Африки, Ирака, Сирии, Марокко. Студенческий фестиваль начался в 17:00 на территории кампуса Пермского университета.
Сегодня же студенты из разных стран посадили дерево мира - гинкго двулопастный. Семена растения получены от деревьев, которые выжили в японской Хиросиме после бомбардировок в 1945 году. Акция прошла в ботаническом саду университета.
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