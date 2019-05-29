«Локобол»: кто пройдет в суперфинал?
Пермь принимала этап международного фестиваля по футболу "Локобол". За 11 лет истории он проходил на территории 79 субъектов страны, от Камчатки до Калининграда. Участие в нем приняли более полумиллиона игроков спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, футбольных клубов, дворовых и сельских команд. Как это было сегодня в Перми, увидела Светлана Бельская.
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