«Локобол»: кто пройдет в суперфинал?

Пермь принимала этап международного фестиваля по футболу "Локобол". За 11 лет истории он проходил на территории 79 субъектов страны, от Камчатки до Калининграда. Участие в нем приняли более полумиллиона игроков спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, футбольных клубов, дворовых и сельских команд. Как это было сегодня в Перми, увидела Светлана Бельская.