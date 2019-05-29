В Перми проходит турнир войск Национальной гвардии России по боксу. 9 команд - сборных федеральных округов - до 31 мая по олимпийской системе разыграют награды во всех 7 весовых категориях. Среди участников- 16 мастеров спорта, 38- кандидатов, остальные- 37 -не ниже второго спортивного разряда. В организации соревнований активно помогают краевые минспорт и Федерация бокса.

Владимир Малофеев, главный судья соревнований: "Этому событию предшествовала очень большая работа, которую Росгвардия, спортивный комитет совместно с федерацией бокса провели по регионам. И в результате год назад при моём посещении Пермского края я встретился с руководством федерации бокса, возникла уверенность, что в Перми мы можем провести этот прекрасный турнир на высоком уровне".

Высокий градус патриотизма царил на открытии премьерного турнира войск национальной гвардии России по боксу в пермском доме спорта "Орлёнок". Исключительно строевым маршем вышли участники соревнований на торжественное построение, где их приветствовали герои России. Далее настроение задали показательными выступлениями сотрудники ОМОН, вокалистки, черлидерши. Вишенкой на торте стала музыкальная тема из сериала «Игра престолов» в исполнении оркестра пермского военного института.