Посол Франции вручила пермской школе №22 знак качества «LabelFrancÉducation»

Специальный визитпосол Франции в России Сильви Берманн нанесла в пермскую школу №22. В ходе официального приема был выдан уникальный сертификат, который в России имеют всего три школы.

На этот раз визит начинается с небольшой экскурсии. У школы в изучении французского языка давние традиции. Достаточно сказать, что специализированным лингвистическим учебным заведением она стала еще 1960 году.

Алла Червонных, директор школы №22 г. Перми: "Фактически 60 лет в школе преподается углубленно французский язык, и это не только сам язык, это дух школы, который здесь создан за эти годы: франкофонный, франкофильный. Мы любим Францию и наши все дети, которые обучаются, их 1100 говорят по-французски».

Школа сотрудничает с Альянс Франсес. Участвует во многих международных проектах. Вот и сегодня было объявлено имя победительны очередной олимпиады на знание французского. Этим летом Юлия на 2 недели отправится по обмену в Руан.

Юлия Сабон, ученица школы №22 г. Перми : "Я никогда не была во Франции, и я очень хотела - и как раз уникальная возможность, я очень хотела, я думаю, что это большой опыт именно говорить с носителями языка».

Знак качества «LabelFrancÉducation» -уникальный сертификат, который в России имеют только 3 школы. По всему миру таких учебных заведений около 300, и все они взаимодействуют между собой, и конечно имеют прямые связи с французским посольством.

Сильви Берманн, посол Франции в России: "Существует такое сотрудничество между школами и между разными учреждениями во Франции и в России. Таким образом мы развиваем обмен в области образования, и мы надеемся, что и другие школы получат эту награду , и мы сможем укрепить дружбу между этими учреждениями».