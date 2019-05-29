Сезон дорожного ремонта стартовал в Добрянке

Сезон дорожного ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в Добрянке.

В рамках нацпроекта в Добрянском районе будет отремонтировано 3 дорожных объекта: помимо работ на дороге от Сенькино до Усть-Гаревой, идёт реконструкция на ул. Победы в Добрянке и на ул. Набережной в посёлке Полазна. Всего в 2019 году по паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае планируется реализовать 55 объектов: 3 региональных и 52 на дорогах местного значения. В данный перечень вошли также объекты, за которые проголосовали пермяки на портале «Управляем вместе».

Кроме проезжей части, на ул. Победы в Добрянке отремонтируют тротуары, поставят заграждения, посадят клены, заменят остановочные павильоны, предусмотрели и парковочные карманы. Появятся велодорожки - такого в Добрянке еще не было!

В полной мере насладиться благоустроенным центром можно будет 1 июля. Подрядчик обещает, что работы будут сделаны в срок.