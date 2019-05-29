Птицы тянутся к знаниям

К знаниям этой весной тянутся не только школьники, но и птицы. Для выращивания потомства пара пернатых облюбовала еще одну школу. И если в школе 77 птицы свили гнездо на подоконнике, то в 116 прямо на букве «Л». Примечательно, что птенцы здесь вылупились как раз в канун единых госэкзаменов. Для будущих абитуриентов это хороший знак.