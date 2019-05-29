Соликамский магниевый завод прокомментировал ЧП на производстве

На Соликамском магниевом заводе дали пояснения видео инцидента на одном из цехов предприятия. Кадры появились накануне в паблике "ЧП Пермский край" ВКонтакте. По словам автора видео, взрыв произошел в цехе №9, пострадал один человек, он был госпитализирован с ожогами. На сайте предприятия появилось официальное сообщение:

"22 мая 2019 года в период проведения планово-предупредительного ремонта в цехе производства губчатого титана (цех № 9) на участке сепарации при выполнении печевым на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов операции по ревизии «U» образной ловушки произошло возгорание низких хлоридов титана и мелкодисперсного магния. О случившемся своевременно были уведомлены надзорные органы. По результатам медицинского заключения степень тяжести пострадавшего квалифицирована как легкая, состояние пострадавшего удовлетворительное. На основании приказа № 101 от 22 мая 2019 года на предприятии создана комиссия, ведется расследование".

