Пермяки придумают новый дизайн для Мотовилихинского пруда
Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс дизайн-проектов на обустройство Мотовилихинского пруда. Оценивать работы будут в двух категориях: профессионалы (граждане, имеющие профильное профессиональное образование, или студенты последних курсов колледжей и высших учебных заведений) и любители (все жители города старше 15 лет, желающие самостоятельно принять участие в конкурсе).
Заявки на участие с проектами принимаются с 1 июня до 16 сентября. После сбора заявок жюри выберет наиболее успешные работы. Результаты заочного этапа будут опубликованы не позднее 23 сентября на сайте администрации Мотовилихинского района. В финале, который пройдет в сентябре, состоится публичная защита проектов, вручение денежных призов и грамот.
Свой проект можно направить в электронном виде в формате PDF на электронную почту arh-pro@mail.ru или в бумажном виде с регистрацией по адресу: улица Уральская, 36 кабинеты 314 и 316.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Я не заразная»: в Минобре прокомментировали экзамен в одиночку
Следователи начали проверку по факту предполагаемой гибели ребенка в Полазне
«Локобол» - детский путь в большой футбол
Второй этап ЕГЭ: выпускники сдают математику
Суд над экс-министром спорта Пермского края подходит к финалу
«Свеза»: инвестиции в производство приносят свои плоды
Пермское долголетие: после 50 всё только начинается
Пермским меломанам было не до сна
Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?
Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье
Добавить комментарий: