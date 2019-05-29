Пермяки придумают новый дизайн для Мотовилихинского пруда

Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс дизайн-проектов на обустройство Мотовилихинского пруда. Оценивать работы будут в двух категориях: профессионалы (граждане, имеющие профильное профессиональное образование, или студенты последних курсов колледжей и высших учебных заведений) и любители (все жители города старше 15 лет, желающие самостоятельно принять участие в конкурсе).

Заявки на участие с проектами принимаются с 1 июня до 16 сентября. После сбора заявок жюри выберет наиболее успешные работы. Результаты заочного этапа будут опубликованы не позднее 23 сентября на сайте администрации Мотовилихинского района. В финале, который пройдет в сентябре, состоится публичная защита проектов, вручение денежных призов и грамот.

Свой проект можно направить в электронном виде в формате PDF на электронную почту arh-pro@mail.ru или в бумажном виде с регистрацией по адресу: улица Уральская, 36 кабинеты 314 и 316.