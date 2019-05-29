«Я не заразная»: в Минобре прокомментировали экзамен в одиночку
В Министерстве образования Пермского края прокомментировали попавшие в Сеть кадры одиночной сдачи итоговой государственной аттестации.
Девятиклассница одной из пермских школ была отстранена от занятий из-за отсутствия справки от фтизиатра. В итоге экзамен по русскому языку ей пришлось сдавать в одиночестве. В аудиторию школьницу провели через отдельный вход.
В министерстве образования объяснили, что причиной особого подхода стало отсутствие справки от фтизиатра. Ранее девочке вместо пробы Манту сделали альтернативный анализ крови, но итоговое заключение врача получено не было. Родители отказались идти в поликлинику и заявили, что школе должно хватить результата анализа.
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