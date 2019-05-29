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Следователи начали проверку по факту предполагаемой гибели ребенка в Полазне
В Следственном комитете проводят проверку по факту предполагаемой гибели ребенка в Полазне. Девочка сорвалась в воду, поиски до сих пор не окончены.
"27 мая 2019 года в посёлке Полазна в заливе реки Кама во время непогоды утонула 14-летняя местная жительница, которая попыталась достать из воды уроненный ею рюкзак. Один из несовершеннолетних 14-летних очевидцев предпринял меры к спасению утопающей, однако не рассчитал своих возможностей, также стал тонуть, но был спасён взрослыми очевидцами произошедшего.
С 27 мая 2019 года сотрудниками следственного отдела, совместно с сотрудниками полиции, спасателями проводят поисковые мероприятия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будет дана правовая оценка произошедшему. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
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