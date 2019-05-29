«Локобол» - детский путь в большой футбол

Пермь принимает региональный чемпионат по футболу среди детей - на стадионе "Звезда" проходит этап международного фестиваля "Локобол". На территории России фестиваль проходит более чем в 100 городах из 75 субъектов страны. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, футбольных клубов, детских домов и школ-интернатов. Победители межрегионального этапа встретятся в суперфинале на большом футбольном празднике в Москве, который и определит чемпиона.