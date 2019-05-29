← Второй этап ЕГЭ: выпускники сдают математику
Следователи начали проверку по факту предполагаемой гибели ребенка в Полазне →
«Локобол» - детский путь в большой футбол
Пермь принимает региональный чемпионат по футболу среди детей - на стадионе "Звезда" проходит этап международного фестиваля "Локобол". На территории России фестиваль проходит более чем в 100 городах из 75 субъектов страны. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, футбольных клубов, детских домов и школ-интернатов. Победители межрегионального этапа встретятся в суперфинале на большом футбольном празднике в Москве, который и определит чемпиона.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Второй этап ЕГЭ: выпускники сдают математику
Суд над экс-министром спорта Пермского края подходит к финалу
«Свеза»: инвестиции в производство приносят свои плоды
Пермское долголетие: после 50 всё только начинается
Пермским меломанам было не до сна
Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?
Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье
Рабочая поездка губернатора в Чернушку
В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска
Концерт на рассвете
Добавить комментарий: