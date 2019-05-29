Второй этап ЕГЭ: выпускники сдают математику

В Перми сегодня - второй этап единого госэкзамена. Выпускники пишут математику - профильную или базовую - на выбор. 3 июня старшеклассники сдают русский язык, 10 июня состоится самый массовый экзамен - обществознание. Этот предмет выбрали более 5000 человек. Всего ЕГЭ в этом году сдают 13 тысяч выпускников этого года и прошлых лет.

В этом году перед выпускниками стоял выбор - сдавать базовый или профильный ЕГЭ по математике. В Пермском крае на "базу" зарегистрировались 4669 человек, на профильный экзамен - 6872 человека. Экзамен длится более трех часов. За процессом следят общественные наблюдатели, а также камеры - по две в каждой аудитории, их проверили и настроили еще на прошлой неделе.