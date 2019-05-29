Суд над экс-министром спорта Пермского края подходит к финалу

В Перми к финалу подходит суд над экс-министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Сегодня начались судебные прения, после чего огласят приговор.

Прокурор сказал о смягчающих обстоятельствах, в том числе о состоянии здоровья и наличии ребенка, и попросил суд приговорить бывшего чиновника к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в пять лет. С этим не согласен адвокат Ляха, который отметил: "Министр не отвечает за своего зама, везде стоит виза Садченко, у Ляха не было оснований ему не доверять".