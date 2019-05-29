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Суд над экс-министром спорта Пермского края подходит к финалу
В Перми к финалу подходит суд над экс-министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Сегодня начались судебные прения, после чего огласят приговор.
Прокурор сказал о смягчающих обстоятельствах, в том числе о состоянии здоровья и наличии ребенка, и попросил суд приговорить бывшего чиновника к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в пять лет. С этим не согласен адвокат Ляха, который отметил: "Министр не отвечает за своего зама, везде стоит виза Садченко, у Ляха не было оснований ему не доверять".
Павел Лях обвиняется в в злоупотреблении должностными полномочиями при утверждении документации о реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году. Павел Лях подписал акт сдачи-приемки работ, хотя часть из них не была выполнена. Еще один эпизод, обозначенный в материалах дела, касается проведения учебно-тренировочных сборов в 2014 году в Чайковском. По версии следствия, общая сумма ущерба региональному бюджету от действий Павла Ляха составила более 27 млн рублей. В качестве потерпевшей стороны выступает министерство спорта Пермского края. Сам бывший чиновник вины не признает.
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