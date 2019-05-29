«Свеза»: инвестиции в производство приносят свои плоды

В поселке Уральский на местном фанерном комбинате надеются, что в будущем их продукция перестанет маркироваться в зависимости от содержания в ней смол. Известно, что сейчас не каждый сорт, к примеру, подходит для жилых помещений. Чтобы покончить с этим, здесь запустили специальную установку для экспериментов с составами смол.

Средняя скорость измерения - 5 километров в час. Лесовоз движется, остальное выполняется в автоматическом режиме. Это раньше на обмер одной машины уходило до получаса. Сейчас Светлана в теплом помещении только анализирует 3D-модель. Объем всего леса, поступающего на комбинат, считает компьютер. Линейки можно сдать в музей.

Светлана Муравьева: "Работа упростилась, быстро оформление документов. Машина приехала, качество посмотрели, проехала через рамку, 10 минут и она уехала на выгрузку".

В другом цехе комбината «Свеза Уральский» основные средства пошли на развитие технологии и экологичного производства. Экспериментальная установка - уменьшенная копия большого промышленного реактора, но она позволяет проводить различные эксперименты с составом смол, постепенно заменяя фенол на безопасные для человека продукты из производных древесины.

На основном производстве первого фанерного корпуса запущена линия ребросклеивания «Хашимото». Здесь объем инвестиций составил порядка 50 миллионов рублей. Но увеличение эффективности работы стоит того.

Самый простой пример экономичности новой линии - это то, как машина определяет сучки. Если раньше она видела в них одинаковые квадраты, то теперь в расчет берется индивидуальный диаметр. Соответственно, и материалов требуется меньше, и объем отходов заметно уменьшился.

Установленное оборудование является лучшим в своем сегменте. И кроме увеличения объема производства, оно дает еще и отличные качественные характеристики, служит для повышения сортности продукта.

Александр Елькин, инженер-технолог «Свеза Уральский»: "Получается уже более качественная продукция. Нет трещин на шпоне".

Инвестиции в производство приносят свои плоды, и сегодня «Свеза» - одна из самых эффективных компаний. И новые стройки при этом не заканчиваются.