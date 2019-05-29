Пермское долголетие: после 50 всё только начинается

Здоровое питание, спорт, медицинская профилактика, а еще показ мод и конкурс водительского мастерства – все это только часть стендов и событий регионального форума «Пермское долголетие», проходившего в Перми. Его участники – все те, кто начал или начинает новую жизнь.

Дефилировать по подиуму в 68 вместо сада-огорода для Любови Копаневой - любимое занятие. Рассада, сериалы и размеренная жизнь, конечно, тоже были, но недолго. Стало скучно. Своим опытом Любовь поделилась на форуме «Пермское долголетие. Время достижений».

Любовь Копанева: "Старший возраст начинается с 75 лет, а мы ещё все молодые дамы!"

Здесь говорили о возможностях, о выборе, и о том, что после 50 всё только начинается. В пример: танцевальные и творческие мастер-классы, а также конкурс «Автоледи». Светлана Кайдошко с 1994 года за рулём, всё из-за любви к путешествиям.

Светлана Кайдошко: "В Брянскую область, и на юга ездили, и на море ездили на машине".

Основными вопросами дискуссий стали проблемы занятости и трудоустройства людей старшего поколения.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: "Уже на финише жизни ты делаешь невероятные успехи в чём-то новом, но самое главное, ты делаешь то, что делает тебя счастливым".

Столичными экспертами были отмечены достижения региона в социальной сфере.

Отдельным блоком стала медицинская и социальная помощь для пожилых людей.

Рамаз Ахметели, советник председателя Российского Красного Креста: "Здесь реализуется множество современных технологий, которым бы позавидовал столичный регион".

При этом форум оказался интересен не только аудитории почтенного возраста. На форуме не только те, кому «за», здесь ещё и молодые люди. Они пришли познакомиться с учреждениями, которые занимаются социальной работой.

Анастасия Султанова: "Для курсовых, для дипломных работ, если будет связано со старшим поколением. И в принципе узнать много нового с разных площадок".

Главным лейтмотивом стала тема возможностей региона по продлению активного долголетия.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Скорее, даже не о возрасте сегодня площадка, а о том, как быть успешным и как сделать выбор, чтобы стать успешным, что надо от нас для того, чтобы помочь людям в реализации".

На каждой локации форума люди: здоровая еда, скандинавская ходьба, профилактика заболеваний, уход, везде интерес и это, по сути, и есть то самое активное долголетие.