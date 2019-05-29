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Пермским меломанам было не до сна
Пермских меломанов ждали на концерт сразу в двух храмах. Первый, правда, все еще занимает художественная галерея, но выступление греческого хора «ByzantiAeterna» среди экспонатов пермской религиозной скульптуры получилось более чем сакральным. Прозвучали сочинения святых старцев, последнее из которых закончилось с первыми лучами рассвета.
А в католическом костеле при свечах играли музыканты ансамбля MusicAeterna. И такой светский концерт в стенах действующего храма для Перми в диковинку. Местную акустику использовали по полной, а многие из зрителей, по их собственному признанию, отказались от сна исключительно ради такого сочетания – классической музыки, темноты и готики.
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