Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

Пермское долголетие: после 50 всё только начинается →

Пермским меломанам было не до сна

смотреть видео

концерт

Пермских меломанов ждали на концерт сразу в двух храмах. Первый, правда, все еще занимает художественная галерея, но выступление греческого хора «ByzantiAeterna» среди экспонатов пермской религиозной скульптуры получилось более чем сакральным. Прозвучали сочинения святых старцев, последнее из которых закончилось с первыми лучами рассвета.

концерт

А в католическом костеле при свечах играли музыканты ансамбля MusicAeterna. И такой светский концерт в стенах действующего храма для Перми в диковинку. Местную акустику использовали по полной, а многие из зрителей, по их собственному признанию, отказались от сна исключительно ради такого сочетания – классической музыки, темноты и готики.

 

Метки: Культура, Общество

Опубликовано: 29.05.2019 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье

Рабочая поездка губернатора в Чернушку

В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска

Концерт на рассвете

Оханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваля

Как продлить активное долголетие?

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицы

Темой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксу

Губернатор познакомился с молочным производством в Чернушке


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

Пермское долголетие: после 50 всё только начинается →

Обратите внимание

в Перми

Пермское долголетие: после 50 всё только начинается

Здоровое питание, спорт, медицинская профилактика, показ мод и конкурс водительского мастерства. В Перми прошел форум, посвященный активному долголетию.
29.05.2019 в 11:55

Метки: Здоровье, в Перми

Для Павла Ляха попросили условный срок

Судебный процесс над экс-министром спорта близится к завершению
29.05.2019 в 11:25

Метки: в Перми, Преступления, Власть, Общество

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

Мероприятие состоится 5 июня в парке им. Горького
29.05.2019 в 10:57

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

В Пермской думе львиная доля пленарного заседания ушла на доклад главы об итогах работы в прошлом году и планах на будущее.
29.05.2019 в 10:30

Метки: в Перми, Власть

В России

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

ЕГЭ в прямом эфире

В пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер.
28.05.2019 в 09:57

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина

В этом году кубок выиграла команда «ЦСКА», по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину.
27.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермское долголетие: после 50 всё только начинаетсяПермское долголетие: после 50 всё только начинается

Пермским меломанам было не до снаПермским меломанам было не до сна

Для Павла Ляха попросили условный срокДля Павла Ляха попросили условный срок

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершенПанъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

За что платили? Региональный оператор по вывозу мусора обсчитал жителей 72 населенных пунктовЗа что платили? Региональный оператор по вывозу мусора обсчитал жителей 72 населенных пунктов

Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жильеПострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье

Рабочая поездка губернатора в ЧернушкуРабочая поездка губернатора в Чернушку

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережнойМэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной

Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровищаКнижная площадь: Горьковка показала свои сокровища

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

Свет и цвет в типичной квартире: полезные рекомендации от MobilicasaСвет и цвет в типичной квартире: полезные рекомендации от Mobilicasa

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной ЗакамскаВ Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска

Концерт на рассветеКонцерт на рассвете

13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Оханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваляОханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваля

Как продлить активное долголетие?Как продлить активное долголетие?

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицыСледственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицы

Темой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксуТемой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксу

Губернатор познакомился с молочным производством в ЧернушкеГубернатор познакомился с молочным производством в Чернушке

Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»

Движение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 маяДвижение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 мая

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную