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← Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье

Дороги, ветхое жилье и массовый спорт: чего ждать пермякам?

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отчет Самойлова

В Пермской городской думе львиная доля пленарного заседания ушла на доклад главы Перми об итогах работы в прошлом году. В итоге, правда, были озвучены и планы, так как они напрямую связаны с тем, что уже сделано.

В зал пленарных заседаний глава Перми Дмитрий Самойлов заходит с улыбкой, приветствует депутатов. И практически сразу занимает место за трибуной выступающего. В этот раз ежегодный доклад градоначальника полностью построен на реализации национальных проектов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Тема номер один для нас всегда была - расселение аварийного жилья - это вызов, с которым город не мог сам справиться. Сегодня в рамках национального проекта мы получаем эти средства, и уже можем себе позволить расселять больше, чем мы расселяли, кратно".

В 2018 году в Перми открыто 1100 новых мест в детских садах - 340 из них в ясельных группах. В 2019-м в Перми появятся еще 2 новых детских сада. Введены новые корпуса школ №42 и №59. Сегодня строится и проектируется еще 3.

Как стимулы ведения здорового образа жизни - в Перми появятся два новых бассейна - в Мотовилихинском и Джержинском районах - этот вопрос уже решен. Переходя на язык спортсменов, мэр, словно тренер, поставил городской команде задачу выйти в высшую лигу, и сделать город одним из лидеров по реализации национальных проектов.

Тех показателей в 1 млн квадратных метров в год, которых ранее добился город, теперь недостаточно. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено дополнительное финансирование, благодаря которому сейчас проводятся масштабные реконструкции, в том числе улицы Революции

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской Думы: "На сегодняшний день 58% автомобильных дорог в городе имеют нормативное состояние, они безопасны".

Цели амбициозные, возможно, поэтому депутаты задали больше полусотни вопросов. Доработка маршрутной сети – то, чем администрация Перми занималась в отчетном периоде, будет продолжена, параллельно с развитием транспортной инфраструктуры. И, конечно, благоустройство, город готовится встретить 300-летний юбилей.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "От слаженной работы властей - исполнительной ветви и всей вертикали -зависит будущее нашего города".

Депутаты отчет главы города приняли и отметили, что реализовывать новые планы им теперь предстоит вместе.

 

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 29.05.2019 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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← Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье

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