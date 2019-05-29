Пострадавших от падения крана расселят в маневренное жилье

Жители трех пермских домов, на которые в понедельник упала стрела башенного крана, вернуться в свои квартиры пока не могут. Экстренно их разместили в одном из санаториев. Минувшую ночь там провели 13 человек, еще двое уехали к родственникам или друзьям. Всем обещали выделить комнаты в маневренном фонде.

Александр Стяжкин, глава администрации Дзержинского района: "После того, как закончат обследование данных конструкций крана, проведен анализ состояния этих домов, после чего примем решение по дальнейшей судьбе. На сегодняшний день площадка охраняется силами застройщика, для жителей определены часы посещений с участием спасателей, они заходят в свои дома и берут все необходимые вещи".

Ряд СМИ со ссылкой на источник в компании-застройщике сообщили о том, что, скорее всего, в падении крана виновата растяжка, закрепленная на стреле. При сильном порыве ветра она сыграла роль паруса. Однако официальных заявлений пока не последовало. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе проверки будут установлены, опрошены ответственные лица строительной организации. Будет выяснено, было это нарушение каких-то правил строительных, правил охраны труда, либо какие-то неправильные действия самой пострадавшей. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение".

По данным врачей 9-й пермской медсанчасти, куда была доставлена пострадавшая крановщица, состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. У нее перелом ноги и серьезная черепно-мозговая травма.