Рабочая поездка губернатора в Чернушку

В Чернушке с рабочим визитом побывал глава региона Максим Решетников. Недавно эта территория прошла процесс объединения. Теперь это Чернушинский городской округ. И приезд губернатора не столько инспекция, сколько знакомство с теми наболевшими вопросами, которые требуют оперативного решения со стороны местных властей, в том числе при поддержке края. Поэтому точки визита были распределены в соответствии со сферами жизни.

Только за прошлый год в Чернушке было расселено 10 аварийных домов, за всё время действия программы счёт приблизился к нескольким сотням. Количество переехавших граждан - почти три тысячи. С новосёлами пообщался глава региона Максим Решетников во время рабочей поездки в городской округ.

После общения с жильцами Максим Решетников поручил главе округа оперативно завершить благоустройство микрорайона. После чего отправился на местное предприятие «Унидорстрой», где дал старт новому производству асфальта, который будет очень кстати на чернушинских дорогах и не только.

Андрей Галиханов, директор ООО «Унидорстрой»: "Завод будет работать не только на наши нужды, уже поступают заявки от предприятий, от частных лиц на приобретение асфальтобетонной смеси".

Глава региона посоветовал местным чиновникам более плотно заняться вопросами благоустройства - речь идёт и о тротуарах, и о проезжей части. Кроме того, Максим Решетников поручил доработать межшкольный стадион у школы №1, который востребован среди чернушан и не только спортсменов.

Если говорить об активности зрителей, болельщиков местных команд, для этого тоже всё есть - трибуны, рассчитанные на 150 человек.

Учитывая, что спорт один из региональных приоритетов, задачей на перспективу стало не только развитие таких универсальных площадок. Нужно мыслить более глобально, считает Максим Решетников. На сегодняшний день в Чернушке всё ограничено малыми формами, а сам город далеко не мал.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Требуется какой-то большой стадион Чернушке, который отсутствует. Мне кажется, гораздо более перспективно у шестой гимназии, в центре города, скорее, там надо делать стадион и какой-то дополнительный спортивный объект".

Тут главное действовать - обсуждать с жителями, принимать решение и начинать работать, считает губернатор. Также он побывал на молочном производстве, в политехническом колледже, центре интегрированных операций пермских нефтедобытчиков.