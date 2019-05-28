В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска
Детскими колясками - по мусору и разгильдяйству. Пермские родители провели марш колясок в защиту чистоты на набережной.
Строгий стол с лаконичным оформлением, блокнот и ручка для самых важных записей. Коляска Павла сегодня напоминает кабинет президента.
Одно из главных пожеланий жителей Закамска - благоустроенная набережная. Гулять с колясками местные мамы хотят именно здесь. Но сложности подстерегают уже на спуске.
Привлекать внимание к проблеме решили не митингами, а позитивом. Для участия в параде зарегистрировали 30 колясок, в итоге участников оказалось даже больше.
Рядом с армейской строгостью - веселье и беззаботность. Воссоздавая интерьеры мультфильмов, родители и сами готовы были подыграть. Например, среди взрослых можно было встретить Карлсона.
Еще одна коляска - словно райский сад, мама - в роли лесной нимфы, в интерьере - гроздья винограда и ящерицы.
Принимали парад удивленные прохожие. Его участники прошли строем по скверу возле ДК им.Кирова. В следующем году мамы с колясками надеются выйти на местную набережную, где появятся пандусы.
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