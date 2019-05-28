Концерт на рассвете
Сегодня в 4.30 утра в Пермской художественной галерее завершился ночной концерт греческого хора ByzantiAeterna. Название хора с греческого переводится, как «Вечная Византия» и говорит само за себя. Созданный по инициативе дирижера Теодора Курентзиса в 2018 году, этот хор стал частью «семейства» musicAeterna, новый коллектив призван открыть богатство музыкальной культуры Византии, в том числе древнегреческих церковных песнопений.
Антониус Кутрупис хормейстре ByzantiAeterna (Греция): "Первое же выступление музыкантов в России состоялось накануне в Перми. Произошло это в театре оперы и балета совместно с оркестром и хором musicAeterna. В течение полутора часов два хора попеременно исполняли сочинения разных лет одного из самых значимых современных композиторов Арво Пярта и православные гимны, восходящие к раннехристианской и византийской традициям".
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