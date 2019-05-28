Оханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль в этом году вышел за рамки Перми и очутился в Оханске. Этот город в 2019 году носит звание Центр культуры Пермского края.

Музыкант Михаил Мордвинов родился совсем не в музыкальной семье, его родители были инженеры-программисты. Но когда они узнали, что мальчик одарён - использовали все средства, чтобы давать возможность юному музыканту услышать живое исполнение гениальных пианистов того времени.

Выступление гениального пианиста 21-го века в Оханске проходило в рамках Дягилевского фестиваля. Это первый выезд фестиваля за пределы Перми. Его в этом году инициировало министерство культуры Пермского края.

Произведения, которые Михаил Мордвинов играл в Оханске, были очень серьёзные и сложные. Бетховен, Шуберт и Шопен... Но вот чего уж зрители Оханска не ожидали, это то, что именно в их городе состоится мировая премьера короткого, но чрезвычайно сложного произведения современного композитора Бориса Филановского.

Для знакового выступления Оханск был выбран не случайно. Этот город выиграл краевой конкурс "Пермский край - территория культуры" среди муниципальных образований Прикамья и в нынешнем году носит звание "Центр культуры Пермского края".

Концерт знаменитого пианиста проходил в детской школе искусств. Послушать его пришли не только юные музыканты, но просто жители города. Теперь Оханск не только родина слонов (здесь нашли трогантериевого слона), но еще и "дягилевский город". Кстати, сам Дягилев бывал на оханской земле, в селе Острожка, из которого тоже приехали на концерт учащиеся местной музыкальной школы.