Как продлить активное долголетие?

На "Пермской ярмарке" открылся форум «Пермское долголетие. Время достижений». Ключевыми стали вопросы самореализации и трудовой занятости. Гости смогут обсудить с экспертами вопросы поддержания здоровья, получить профессиональные консультации по правильному питанию и спортивной активности.

На площадках форума будут проходить танцевальные и творческие мастер-классы, спортивные состязания, показ мод, мини-спектакли, а также конкурс автоледи. Участники смогут получить консультации по подбору гардероба, правильному питанию и воспитанию внуков, ведению соцсетей и другим направлениям.

Есть и деловая часть. В рамках пленарного заседания ключнвыми темами станут самореализация и трудовая занятость.

Главная тема форума - возможности региона по продлению активного долголетия.