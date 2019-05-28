Как продлить активное долголетие?
На "Пермской ярмарке" открылся форум «Пермское долголетие. Время достижений». Ключевыми стали вопросы самореализации и трудовой занятости. Гости смогут обсудить с экспертами вопросы поддержания здоровья, получить профессиональные консультации по правильному питанию и спортивной активности.
На площадках форума будут проходить танцевальные и творческие мастер-классы, спортивные состязания, показ мод, мини-спектакли, а также конкурс автоледи. Участники смогут получить консультации по подбору гардероба, правильному питанию и воспитанию внуков, ведению соцсетей и другим направлениям.
Есть и деловая часть. В рамках пленарного заседания ключнвыми темами станут самореализация и трудовая занятость.
Главная тема форума - возможности региона по продлению активного долголетия.
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