Темой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксу

Темой «Игры престолов» начнут сегодня в Перми турнир Росгвардии по боксу. Всероссийские соревнования торжественно откроют в 16 часов в доме спорта «Орленок» по адресу Сибирской, 47. Музыкальное оформление поручено оркестру Пермского военного института - он исполнит главную музыкальную тему сериала «Игра престолов». Сотрудники ОМОН в ходе показательных выступлений продемонстрируют навыки ближнего боя. Затем придет время боксерских поединков во всех весовых категориях. Участие в турнире примут 9 команд, 81 человек, не ниже второго спортивного разряда. Старт пройдёт при активной поддержке краевых минспорта и Федерация бокса.