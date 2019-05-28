Темой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксу

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Темой «Игры престолов» начнут сегодня в Перми турнир Росгвардии по боксу. Всероссийские соревнования торжественно откроют в 16 часов в доме спорта «Орленок» по адресу Сибирской, 47. Музыкальное оформление поручено оркестру Пермского военного института - он исполнит главную музыкальную тему сериала «Игра престолов». Сотрудники ОМОН в ходе показательных выступлений продемонстрируют навыки ближнего боя. Затем придет время боксерских поединков во всех весовых категориях. Участие в турнире примут 9 команд, 81 человек, не ниже второго спортивного разряда. Старт пройдёт при активной поддержке краевых минспорта и Федерация бокса.

 

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 28.05.2019 в 15:30 в рубрике - Вести Пермь

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