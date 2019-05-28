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Губернатор познакомился с молочным производством в Чернушке

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Продолжается визит губернатора Пермского края Максима Решетникова в Чернушку. Глава региона посетил ФАП, который никак не могут открыть, и который, очевидно, скоро заработает.

Глава региона посетил также Центральный инженерно-технологический центр. Нефтедобывающая сфера - ключевая для этого района. В год добывается около 7 млн тонн нефти.

Также в ходе поездки губернатор посетил молочное производство.

Некоторые пункты смогли добавить сами жители района, которые писали обращения в Instagram. На несколько точек губернатор заехал. Например, люди жаловались на отсутствие асфальтированных дорожек и подходов к остановкам, а также на ветхое жилье.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 28.05.2019 в 15:30 в рубрике - Вести Пермь

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