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Губернатор познакомился с молочным производством в Чернушке
Продолжается визит губернатора Пермского края Максима Решетникова в Чернушку. Глава региона посетил ФАП, который никак не могут открыть, и который, очевидно, скоро заработает.
Глава региона посетил также Центральный инженерно-технологический центр. Нефтедобывающая сфера - ключевая для этого района. В год добывается около 7 млн тонн нефти.
Также в ходе поездки губернатор посетил молочное производство.
Некоторые пункты смогли добавить сами жители района, которые писали обращения в Instagram. На несколько точек губернатор заехал. Например, люди жаловались на отсутствие асфальтированных дорожек и подходов к остановкам, а также на ветхое жилье.
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