Губернатор познакомился с молочным производством в Чернушке

Продолжается визит губернатора Пермского края Максима Решетникова в Чернушку. Глава региона посетил ФАП, который никак не могут открыть, и который, очевидно, скоро заработает.

Глава региона посетил также Центральный инженерно-технологический центр. Нефтедобывающая сфера - ключевая для этого района. В год добывается около 7 млн тонн нефти.

Также в ходе поездки губернатор посетил молочное производство.

Некоторые пункты смогли добавить сами жители района, которые писали обращения в Instagram. На несколько точек губернатор заехал. Например, люди жаловались на отсутствие асфальтированных дорожек и подходов к остановкам, а также на ветхое жилье.