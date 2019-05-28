Движение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 мая

В ночь на 29 мая на Чусовском мосту с полуночи до четырех утра будет закрыто движение для всех видов транспорта - исключение спецтранспорт. Здесь будут заливать бетоном очередные три участка. На Чусовском мосту уже отремонтированы 8 из 16 участков. Окончание работ намечено на 26 июня.

