Движение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 мая
В ночь на 29 мая на Чусовском мосту с полуночи до четырех утра будет закрыто движение для всех видов транспорта - исключение спецтранспорт. Здесь будут заливать бетоном очередные три участка. На Чусовском мосту уже отремонтированы 8 из 16 участков. Окончание работ намечено на 26 июня.
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