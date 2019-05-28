Пожарная обстановка в крае остается напряженной
Пожарная обстановка остается напряженной. В Сеть попало видео пожара в Кунгуре от 27 мая - загорелся жилой дом. В результате пожара уничтожен дровяник,баня, крытая ограда, крыша дома. Погибших и травмированных нет.
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Пермь. Вести Спорт 27.05.2019
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