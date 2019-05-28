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Пермь. Вести Спорт 27.05.2019

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Пермь. Спорт

-Пермская команда "Аурелия" завоевала «золото» на международном турнире по эстетической гимнастике "Cartagena  Children Trophy 2019" в рамках 20 Чемпионата Мира в Испании. В категории 10-12 лет пермячки преодолели конкуренцию 25 команд из разных уголков мира. В феврале этого года «Аурелия» стала победителем Приволжского федерального округа. Ранее гимнастки завоевали серебро международного старта в Финляндии. Тренирует спортсменок Оксана Трусова.

- Гандболисты Пермских медведей нанесли поражение соперникам «СГАУ-Саратов» 39:31 и продолжат борьбу за 7-8-е итоговые места на стадии плей- офф Суперлиги. Второй матч с аграриями 29 мая. Решающая, если понадобится, 30 мая. Ну, а победный матч стал финальным аккордом игровой карьеры для двух лидеров пермской "берлоги"- Валентина Бузмакова №11 и Юрия Орлова №19. Старожил команды благодарят болельщики и клуб и ждут дальнейших успехов теперь уже исключительно на тренерском поприще.

-Накануне в Пермь прибыл хоккейный кубок Гагарина. В этом году его выиграла команда «ЦСКА», и по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину. Так и поступил тренер по физической подготовке ЦСКА Дмитрий Пирожков. В физкультурно-оздоровильном комплексе «Победа» он провел фотосесию, раздал автографы и пообщался с юными хоккеистами и тренерами.  Дмитрий Пирожков - пермяк, воспитанник «Молота», за команду он начал играть еще в 1985 году. Сейчас на тренерской работе продолжает вдохновлять земляков на новые победы.

-«Я умею плавать»- в школе плавания бассейна БМ подвели итоги учебного года абонементных групп и наградили призёров первых в их жизни стартов.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 28.05.2019 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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