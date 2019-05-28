В повестке дня около 30 вопросов
Пермская городская дума собралась на очередное пленарное заседание. В повестке порядка 30 вопросов. Депутаты готовятся обсудить два больших отчета - об исполнении бюджета и о работе главы Перми в 2018 году. Подробности выясняла Мария Шилова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор совершает рабочую поездку в Чернушку
Причиной падения башенного крана в Перми могло стать резкое ухудшение погоды
В Добрянке появился свой «небоскреб»
«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов
Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны
Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектов
ЕГЭ в прямом эфире
По северу края возможны грозы
В Перми башенный кран рухнул на жилые дома
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19
Добавить комментарий: