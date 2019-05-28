Губернатор совершает рабочую поездку в Чернушку
Комплексное развитие территорий - будь то город или село. У губернатора Пермского края Максима Решетникова запланирована большая рабочая поездка в Чернушку. В планах - посещение жилого района, построенного по программе расселения ветхого и аварийного жилья, нового межшкольного стадиона, нового фельдшерско-акушерского пункта, полигона твердых бытовых отходов.
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