Причиной падения башенного крана в Перми могло стать резкое ухудшение погоды
Резкое ухудшение погоды могло стать причиной падения башенного крана в Перми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу строительной группы "Развитие", на площадке которой произошло ЧП.
Что пережила машинист крана, представить невозможно. Женщина выжила, по предварительным данным, у неё перелом бедра и травма головы. В повреждённых домах, к счастью, никто не пострадал. Речь о трёх деревянных зданиях, где живут 15 человек.
Одному из домашних питомцев не повезло - краном придавило кошку. Также серьёзно пострадала машина во дворе. Людей опросили полицейские, ночевать в поврежденных зданиях запрещено.
Александр Стяжкин, глава администрации Дзержинского район: "По жителям решения приняты, будет определён пункт временного размещения. Также будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям города Перми, на которой все необходимые решения будут приняты, утверждены. И начинаем в ночь работать".
Если верить информационным щитам, в этом квартале вела застройку строительная группа «Развитие». По проекту - два дома, 7 и 11 этажей. На стройплощадке сейчас работает полиция.
Во всём квартале предстоит провести масштабную уборку: разрушены заборы, дворы и детская площадка засыпаны фрагментами крана и строительным мусором. Сама многотонная конструкция пока также остаётся на земле, перекрывая некоторые проезды.
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