В Добрянке появился свой небоскреб - по местным меркам. Здесь подняли 16 этажей первой в городе подобной высотки. Это будет жилой многоквартирный дом, который строит одна из пермских компаний как часть своей основной бизнес-стратегии, что в свою очередь указывает на существование местного спроса, а он уже свидетельствует о положительных демографических процессах, идущих за пределами краевой столицы.

Центр Добрянки, на сегодняшний день это самый высокий дом в городе - 16 этажей, а внутри - 108 квартир, трёх-, двух- и однокомнатных, площадью от 32 до 75 квадратных метров. Каждая будет уже с отделкой - по принципу "заезжай и живи".

Панорамное остекление называют одной из изюминок проекта, он начинается с 13-го этажа. Кроме того, среди предлагаемых опций – теплые полы в санузлах и натяжные потолки.

И если говорить о впечатлениях, то прекрасный вид открывается с верхних этажей на красавицу Каму. И ещё одна немаловажная деталь - выходов на лоджию два - из кухни и из одной комнаты.

Компания-застройщик никогда не ограничивалась присутствием только в краевом центре - кроме Перми, это Кунгур, Пермский район. Что касается Добрянки, первая очередь комплекса «Юбилейный» была сдана в 2011 году.

Лариса Кремлёва, пресс-секретарь АО «СтройПанельКомплект»: "Малые города Пермского края тоже должны быть комфортны, должны быть с современным жильём, и стараемся привносить новинки в архитектурный облик малых городов".

Это и семейный выбор, отмечают в компании, в новостройках всегда много детишек. Так что обязательно - детские и спортивные площадки, озеленение. Кроме того, рядом с домом предусмотрен трехэтажный торговый центр с магазинами. Близко - детские сады и школы.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года. Работы на объекте ведутся активно, и темпы строительства радуют, говорят добрянцы - те, кто уже приобрёл здесь квартиру или только собирается это сделать.