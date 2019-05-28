«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов
В рамках Большой книжной ярмарки и литературного фестиваля «Компрос» столицу Прикамья посетил известный писатель Леонид Юзефович. Встреча с ценителями литературы прошла в непринужденной обстановке. Уроженец Перми рассказал о своем становлении в качестве автора, а также поделился воспоминаниями, связанными с Пермью 60-70 годов. В это время писатель был членом литературного клуба «Лукоморье».
Леонид Юзефович, писатель: "Поэтические клубы существовали во многих больших городах. В Перми- на Сибирской, Карла Маркса в Доме журналиста. Зал, был полный аншлаг. Теперь вы нигде такого не увидите. Приходили за час, чтобы занять место, стояли в проходах. Это было время расцвета поэзии».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны
Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектов
ЕГЭ в прямом эфире
По северу края возможны грозы
В Перми башенный кран рухнул на жилые дома
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19
Пермяки привезли 4 медали с чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»
«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года
В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина
«Это следствие неподчинения законным требованиям»: в ГИБДД прокомментировали видео задержания таксиста
Добавить комментарий: