«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов

В рамках Большой книжной ярмарки и литературного фестиваля «Компрос» столицу Прикамья посетил известный писатель Леонид Юзефович. Встреча с ценителями литературы прошла в непринужденной обстановке. Уроженец Перми рассказал о своем становлении в качестве автора, а также поделился воспоминаниями, связанными с Пермью 60-70 годов. В это время писатель был членом литературного клуба «Лукоморье».

Леонид Юзефович, писатель: "Поэтические клубы существовали во многих больших городах. В Перми- на Сибирской, Карла Маркса в Доме журналиста. Зал, был полный аншлаг. Теперь вы нигде такого не увидите. Приходили за час, чтобы занять место, стояли в проходах. Это было время расцвета поэзии».