Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектов

Пермская городская дума собралась на очередное пленарное заседание.

Депутаты готовятся обсудить два больших отчета - об исполнении бюджета и о работе главы Перми в 2018 году. В ходе так называемой комитетской недели думцы уже ознакомились с этими материалами, привлекли к их анализу экспертов и сотрудников контрольно-счетной палаты. Как ожидается, ключевой темой станет эффективность реализации городских проектов.