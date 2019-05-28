Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектов
Пермская городская дума собралась на очередное пленарное заседание.
Депутаты готовятся обсудить два больших отчета - об исполнении бюджета и о работе главы Перми в 2018 году. В ходе так называемой комитетской недели думцы уже ознакомились с этими материалами, привлекли к их анализу экспертов и сотрудников контрольно-счетной палаты. Как ожидается, ключевой темой станет эффективность реализации городских проектов.
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