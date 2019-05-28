ЕГЭ в прямом эфире

В России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ.

Параболический калькулятор на подоконнике в коридоре вряд ли поможет написать ЕГЭ по литературе, но правила есть правила, и в аудиториях у сдающих ничего кроме разрешенных предметов.

В 9-й школе имени Пушкина пишут литературу. 192 ученика из разных учебных заведений. Новшеств в этом году глобальных нет. Печатают задания прямо в классе. А дальше 3 часа 55 минут мозговой деятельности.

Елена Гордеева, руководитель штаба ППЭ: "У нас и здесь принтеры стоят, и в каждой аудитории стоят станции печати. Организаторы уже с ними работали и апробации две были – региональная и федеральная, поэтому всё неплохо".

Помимо литературы школьники сдавали географию. Оба предмета не входят в список обязательных.

Старт ЕГЭ дан и, судя по всему, для тех, кто следит за экзаменами и для учителей - это всё больше обыденность, а вот для тех, кто сдает, присутствует элемент стресса. Следующее испытание намечено на 29 мая - математика. Завершится основной период единого государственного 1 июля.

Всё это время в пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер, с помощь которых если что можно решить спорные моменты.

Наталья Курдина, директор МОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»: "Возможность ребёнку из провинции учиться в столичных высших учебных заведениях открылась в основном для подавляющего большинства только после введения ЕГЭ, поэтому у нас сегодня большой праздник".

ЕГЭ стартовал по всей стране. Для участия в нём зарегистрировано 750 тысяч, из них в Прикамье - почти 13 тысяч человек. Результаты по предметам-первооткрывателям череды испытаний будут известны не позднее 11 июня.