По северу края возможны грозы

В ГИС-Центре классического университета рассказали о погоде на ближайшие сутки.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Погода будет преимущественно без осадков, за исключением северной половины края, где вечером возможны грозы, но менее интенсивные, чем днем ранее".