По северу края возможны грозы
В ГИС-Центре классического университета рассказали о погоде на ближайшие сутки.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Погода будет преимущественно без осадков, за исключением северной половины края, где вечером возможны грозы, но менее интенсивные, чем днем ранее".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми башенный кран рухнул на жилые дома
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19
Пермяки привезли 4 медали с чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»
«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года
В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина
«Это следствие неподчинения законным требованиям»: в ГИБДД прокомментировали видео задержания таксиста
В ГИБДД подвели итоги рейда «Безопасный водитель»
В Березниках всё под контролем
Лето близко, но майские грозы расслабиться не дадут
Пойдем домой!
Добавить комментарий: