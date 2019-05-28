В Перми башенный кран рухнул на жилые дома
В Перми башенный кран рухнул на жилые дома. ЧП произошло в районе улиц Монастырская и Крисанова. В тех домах, которые пострадали, никого на момент ЧП не было.
Известно о двух пострадавших. Один из них от госпитализации отказался. Вторая пострадавшая - крановщица - с серьезными травмами доставлена в больницу. Как сообщают экстренные службы, жертв нет. В одном из домов, на который упал кран, погибла кошка. На месте работают скорая, МЧС, экстренные службы.
Александр Стяжкин, глава администрации Дзержинского района г. Перми: "В результате падения башенного крана пострадало 3 частных деревянных дома, в которых проживало 15 человек, из них трое детей. Среди жителей этих домов пострадавших нет. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Пострадавшая одна – машинист башенного крана. Она доставлена в медсанчасть, ей оказывается помощь. По жителям все необходимые решения приняты, будет определен пункт временного размещения. В течение часа проведем необходимую работу, они возьмут вещи и транспортом администрации города будут доставлены в пункт временного размещения. Также в течение часа будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям города Перми, на которой все необходимые решения будут приняты, утверждены. И начинаем в ночь работать по ликвидации последствий".
Версия о падении крана в результате шквального ветра сейчас бытует, но основывается пока лишь на словах невольных свидетелей происшествия.
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