«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19

Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Падение крана в Перми. Человеческих жертв, к счастью, нет. Но в одном из поврежденных домов погибла кошка.

- Камер больше и волнений тоже. Основная волна ЕГЭ стартовала.

- Мир не без добрых людей. Штраф, который назначили пенсионеру за отремонтированную дорогу в Коми округе, помогли оплатить десятки человек.

- Урбанизация за пределами Перми. В Добрянке построили первый в городе 16-этажный дом.