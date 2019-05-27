«Вести Пермь» - вечерний выпуск 27.05.19
Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Падение крана в Перми. Человеческих жертв, к счастью, нет. Но в одном из поврежденных домов погибла кошка.
- Камер больше и волнений тоже. Основная волна ЕГЭ стартовала.
- Мир не без добрых людей. Штраф, который назначили пенсионеру за отремонтированную дорогу в Коми округе, помогли оплатить десятки человек.
- Урбанизация за пределами Перми. В Добрянке построили первый в городе 16-этажный дом.
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