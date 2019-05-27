Пермяки привезли 4 медали с чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia»

4 медали привезли студенты краевых техникумов и колледжей с Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы "WorldSkills Russia". Конкурсные испытания проходили в одном из самых больших в России выставочных центров «Казань-Экспо». За победу в 90 номинациях боролись около 2 тысяч студентов со всей страны, все они прошли отборочные этапы.

Пермский край представляли 10 человек в компетенциях "Информационные кабельные сети", "Программные решения для бизнеса", "Производство мебели", "Флористика", "Поварское дело", "3Д Моделирование для компьютерных игр", "Промышленная механика и монтаж", Фрезерные работы и токарные работы, а также "Облицовка плиткой". В последних двух номинациях честь региона защищали девушки, единственные среди конкурентов-юношей.

Наталья Рудакова, студент Пермского строительного колледжа: "Долго очень резала, не успевала и очень переживала. Но после обеда набралась сил и успела сделать вовремя всё».

Несмотря на все сложности, Наталья завоевала бронзовую медаль. Ещё одна бронза у березниковца Ильи Балдина, в компетенции "Программные решения для бизнеса". Серебряные награды привезли флорист Валерия Никитина и Александр Медведев, представлявший регион в номинации «Поварское дело».