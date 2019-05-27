«Я умею плавать»: в бассейне БМ подвели итоги года

«Я умею плавать» - в школе плавания бассейна "БМ" подвели итоги учебного года абонементных групп и наградили призёров первых в их жизни стартов.

25 метров- свободным стилем, после финиша- яркий шарик в руку, на шею медаль: «Я умею плавать».

В пермском бассейне «БМ» подводят итоги учебного года абонементных групп. Младшее звено, воспитанники групп «Аквамарин» и «БМка» учили не бояться воды, прыгать с бортиков, плавать на спине и груди. А сегодня они преодолели свою первую зачётную дистанцию.

Галина Шестакова, тренер детских групп плавательного комплекса «БМ»: "Сегодня дети очень хорошо выступили, великолепно показали результаты. Даже сделали старт на спине, как их учили, как взрослые спортсмены"

За успехами «аквамаринок» и «Бмок» с волнением, а после финиша- с гордостью, с трибун наблюдают родители.

Проводив довольных малышей с шариками в руках домой, в водной чаше открыли шлюзы и выпустили на старт 50- метровки ребят постарше. Система та же: свободным стилем, но уже на скорость. Три лучшие результата идут в зачёт одноимённых соревнований. А призёры получают награды.

Уже с перспективой на будущее за первыми успехами воспитанников следят тренеры.

Татьяна Сураева, главный судья соревнований: "Просматривают и приглашают в спортивную группу, для занятий дальнейших плаванием".

К спорту высших достижений в плавательном комплексе БМ ведёт чётко структурированная лестница. Стадия начального плавания в «БМ»ке, навыки плавания в «Аквамарине», затем, говоря языком спортсменов, «наматывание километража» в группах. Начало пути положено на таком вот итоговом старте.

Финиш и первая медаль за взятую дистанцию - это достижение малышей. Навык уверенно держаться на воде перед летним сезоном на открытой воде - это то, что больше всего радует родителей. Всего в текущем году благодаря тренерам БМ, 3 волшебных слова: «Я УМЕЮ ПЛАВАТЬ» могут сказать более 500 ребят.