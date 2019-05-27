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В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина
Накануне в Пермь прибыл хоккейный кубок Гагарина. В этом году его выиграла команда «ЦСКА», по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину. Так и поступил тренер по физической подготовке ЦСКА Дмитрий Пирожков. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» он провел фотосессию, раздал автографы и пообщался с юными хоккеистами и тренерами, а также провел небольшой мастер-класс.
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