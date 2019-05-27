«Это следствие неподчинения законным требованиям»: в ГИБДД прокомментировали видео задержания таксиста

В Сети появилось видео задержания водителя такси сотрудниками ГИБДД. С виду мирная беседа заканчивается жестким задержанием. В комментариях пользователи указывают на необоснованное применение силы, а в полиции сообщили, что это стало следствием неподчинения законным требованиям сотрудников. Причина остановки в том, что 42-летний водитель такси совершил левый поворот, пересекая двойную сплошную полосу, что запрещено правилами.