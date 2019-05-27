В ГИБДД подвели итоги рейда «Безопасный водитель»

В ГИБДД подвели итоги серии операций "Безопасный водитель". Рейды проводились с 24 по 26 мая. За это время зарегистрировано 382 нарушения правил дорожного движения. Полицейские остановили 19 водителей, которые сели за руль нетрезвыми, еще 15, которые отказались от прохождения медосвидетельствования, 4 человека допустили подобное нарушение повторно. 116 автомобилистов привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам, 20 человек - за отсутствие детских кресел. 116 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов - в основном, это переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.