В Березниках всё под контролем

В соцсетях было опубликовано видео, на котором, как утверждают авторы, зафиксировано ночное происшествие на одном из химических предприятий Березников. В группе "ЧП Березники" жители жаловали на сильный гул, они были уверены, что речь идет об очередном производственном ЧП. Однако эту информацию опровергают и в пресс-службе компании "Азот", и в министерстве территориальной безопасности Пермского края.