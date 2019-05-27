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В Березниках всё под контролем
В соцсетях было опубликовано видео, на котором, как утверждают авторы, зафиксировано ночное происшествие на одном из химических предприятий Березников. В группе "ЧП Березники" жители жаловали на сильный гул, они были уверены, что речь идет об очередном производственном ЧП. Однако эту информацию опровергают и в пресс-службе компании "Азот", и в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
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