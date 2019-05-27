Лето близко, но майские грозы расслабиться не дадут

Лето близко, но майские грозы не дают расслабиться. В МЧС предупреждают о ветре до 20 метров в секунду и грозах в отдельных районах. Тем не менее, потепление началось. Температура будет выше средней на 3-4 градуса. Наиболее теплыми днями станут 31 мая и 1 июня, по югу края температура может повыситься до 28 градусов. С конца текущей недели синоптики обещают умеренное понижение температуры.